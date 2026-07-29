HORTENSIA MARIA MANEIRO VISOTTO VIUDA DE TACCHELLA “PIRUCA” (Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 29 de Julio 2026 - 3:01hs
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Olavarría
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 - 29 de Julio de 2026 | 00:45

HORTENSIA MARIA MANEIRO VISOTTO VIUDA DE TACCHELLA “PIRUCA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 28 de julio de 2026 a los 101 años. Sus hijas Olga Tacchella viuda de Giordanino y Graciela Tacchella de Pradas. Su hijo político Rubén Pradas. Sus nietos Martin y Luciana Giordanino; Luis y Juan Manuel Pradas. Sus nietos políticos Laura Recalde, Jose Manchot, Karina Lopez y Jimena Desancio. Sus bisnietos Jazmín Giordanino Recalde, María Emilia y Alejo Manchot, Juan Martin y Emilio Pradas y demás deudos  participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente en la sala “B”, se habilita este miércoles 29 de 11 a 12 horas. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.

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