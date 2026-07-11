Agustín Canolik asombró a Olavarría con “Misterios Mentales”

El mentalista Agustín Canolik se presentó en la noche del viernes en el Teatro Municipal y mediante juegos y otras experiencias de adivinación, ilusionismo y mentalismo, asombró a toda la sala con “Misterios Mentales”.

Famoso en redes sociales por sus increíbles habilidades, el show estuvo repleto de intriga, simbolismos y energía con una propuesta completamente interactiva con el público desde el comienzo del espectáculo.

A través de globos, frisbees y otros métodos, las personas fueron elegidas para subir al escenario y vivir en primera persona las grandes habilidades del mentalista, que hicieron dudar hasta a los más escépticos.

Durante dos horas el escenario fue el centro de un ida y vuelta entre los espectadores y Canolik, donde develó pensamientos, nombres, dibujos, preguntas y más, sin nada más que su mirada.

“Me pareció deslumbrante, te quedás sin respuestas”, “un encuentro increíble, te explota la cabeza”, “fue algo muy lindo, digno de volver a ver”, fueron algunos de los comentarios luego de la culminación del show en el Teatro Municipal.