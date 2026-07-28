Luqiano regresa a Olavarría con la canción que hizo cantar a todo un país

Desde el Municipio de Olavarría invitan a la comunidad a participar de una propuesta especial para seguir alentando a la Selección Argentina y compartir una tarde de encuentros.

Este domingo 2 de agosto, el Paseo Jesús Mendía será escenario de la presentación en vivo de Luqiano, el artista olavarriense radicado en Miami que alcanzó una enorme repercusión con “Selección, yo te sigo”, o más conocida por su estribillo “Favaloro dale fuerzas a mis latidos”, la canción que se viralizó y fue cantada por miles de argentinos dentro y fuera del país para acompañar a la “Scaloneta”.

Será una oportunidad para volver a entonar juntos un himno que unió a millones de personas detrás de los colores celeste y blanco, en un encuentro pensado para celebrar la pasión por la Selección Argentina y cantar juntos nuevamente la canción escrita por el artista nacido en Olavarría.