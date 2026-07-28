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 - 28 de Julio de 2026 | 15:35

Luqiano regresa a Olavarría con la canción que hizo cantar a todo un país

El domingo próximo desde las 16 se presentará en el Paseo Jesús Mendía. El show incluirá la canción "Selección, yo te sigo" con la que miles de argentinos alentaron a la Selección en el campeonato mundial. 

 

Desde el Municipio de Olavarría invitan a la comunidad a participar de una propuesta especial para seguir alentando a la Selección Argentina y compartir una tarde de encuentros.

 

Este domingo 2 de agosto, el Paseo Jesús Mendía será escenario de la presentación en vivo de Luqiano, el artista olavarriense radicado en Miami que alcanzó una enorme repercusión con “Selección, yo te sigo”, o más conocida por su estribillo “Favaloro dale fuerzas a mis latidos”, la canción que se viralizó y fue cantada por miles de argentinos dentro y fuera del país para acompañar a la “Scaloneta”.

 

Será una oportunidad para volver a entonar juntos un himno que unió a millones de personas detrás de los colores celeste y blanco, en un encuentro pensado para celebrar la pasión por la Selección Argentina y cantar juntos nuevamente la canción escrita por el artista nacido en Olavarría.

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