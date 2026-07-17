La Joaqui llega a Olavarría: entradas a la venta

El próximo domingo 9 de agosto, Olavarría recibirá un show único.

La Joaqui, una de las artistas más importantes de la escena urbana argentina, llega al Teatro Municipal con todos sus éxitos, una puesta en escena de primer nivel y un espectáculo lleno de energía que promete hacer vibrar al público de principio a fin.

Además, la ocasión servirá para presentar su nuevo álbum “Electra”, donde conviven sensualidad, oscuridad y transformación.

El show se desarrollará desde las 20 horas en la sala de Rivadavia y San Martín y las entradas ya están a la venta.

Valores de entradas (numeradas en plateas y palcos): $70000 platea baja, $60000 platea alta, $60000 sillas de palcos y $50000 pullman.

Se pueden adquirir a través de la plataforma Articket, o presencial en la boletería del Teatro y en Tecnocentro (Rivadavia 3065).