Ke Personajes cubre el Maxi y promete un gran show

Con algunos sectores agotados y muy pocas plateas disponibles Ke Personajes promete convertirse en uno de los shows del año en Olavarría, único punto en la Provincia de la gira nacional de la banda.

El concierto del grupo de cumbia liderado por Emanuel Noir se realizará el próximo 5 de septiembre desde las 21 en el Maxigimnasio del Club Estudiantes y tendrá un marco muy especial para cantar y bailar durante dos horas.

La venta de entradas, con mayor disponibilidad en campo y sector general, continúa sin pausa en ticket10.com.ar y Solucel, punto físico ubicado en Coronel Suárez 2860. Se pueden adquirir en cuotas y con todas las tarjetas.

¡No te quedes afuera del show del año!