Lula también convocó a una reunión de Gabinete por “El Niño”

A pocas horas de celebrada la reunión de trabajo convocada por el intendente Wesner en el Palacio Municipal para fortalecer la planificación frente a posibles escenarios climáticos previstos para los próximos meses como consecuencia del fenómeno “El Niño” el presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva lideró este miércoles una reunión con sus ministros donde anunció un paquete económico de 250 millones de dólares destinados a mitigar los efectos del inminente fenómeno climático conocido como “Súper El Niño”.

La estructura reunió a 24 ministerios y organismos federales, coordinada por la Casa Civil y el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MIDR), para monitorear el avance del fenómeno en tiempo real.

De los recursos anunciados, 165 millones de dólares se enfocarán en la compra de 310 mil toneladas de arroz y 180 mil toneladas de milho (maíz) para robustecer los depósitos públicos ante los riesgos de pérdidas en las cosechas.

Se reforzarán los presupuestos para operaciones de bomberos en zonas críticas y el monitoreo de la logística de combustibles, agua potable, energía y redes sanitarias de urgencia.

Se implementará la herramienta de telefonía celular Defesa Civil Alerta para mandar alertas de emergencia geolocalizadas ("Alerta Severo" y "Alerta Extremo") directamente a las pantallas de los ciudadanos en áreas de desastre potencial.

Los reportes meteorológicos y los modelos de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierten que este “Súper El Niño” se perfila con una intensidad récord, con sequías severas e incendios en la Región Norte y la Amazonia, un retraso marcado de lluvias en el Centro-Oeste y Sudeste y precipitaciones extremas con peligro de inundaciones masivas en el Sur de Brasil y zonas limítrofes del Litoral argentino.