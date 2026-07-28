Olavarriense fue convocado a la Selección F7 y busca ayuda

Uno de los jugadores de Los Picantes de Olavarría se lució en Mar del Plata y fue convocado para representar a la Selección Argentina F7 en el Mundial F7W Barcelona 2026, pero necesita hacerse cargo de los gastos por lo que solicita ayuda.

Axel Leonardo tendrá la oportunidad de defender la camiseta celeste y blanca luego de que fuera confirmado como uno de los futbolistas convocados por la Gerencia de Selecciones Nacionales tras una destacadísima actuación el pasado fin de semana en una competencia amateur, pero para poder viajar debe afrontar los gastos.

Pensando en cumplir un sueño, el delantero olavarriense que jugó la última temporada en Loma Negra, inició una campaña para reunir los fondos necesarios para viajar a Barcelona del 3 al 6 de septiembre.

“Por medio de la presente, la Presidencia de F7 Argentina y el Cuerpo Técnico de la Selección Argentina F7 tienen el agrado de comunicarle que ha sido convocado oficialmente para integrar el plantel de la Selección Argentina F7 Masculina, que representará a nuestro país en el Mundial F7 Barcelona 2026.

Esta convocatoria es el resultado de su destacado rendimiento, compromiso y dedicación en el fútbol 7, valores que reflejan el espíritu y la identidad que nos representan a nivel internacional” dice la citación que lleva la firma de Cristian García Denaro.