Aoma acordó un aumento salarial para la minería extractiva

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) anunció un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 38/89, correspondiente a la Rama Minería Extractiva, que afecta a muchos de los trabajadores de Olavarría y la zona.

El acuerdo establece un incremento acumulativo del 3% en julio, un 2,5% en agosto y un 2% en septiembre.

Desde la conducción nacional de AOMA destacaron que este entendimiento es “resultado del trabajo sostenido en la mesa de negociación, reafirmando el compromiso de la organización con la defensa del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores mineros”.

En ese marco, Héctor Laplace valoró el acompañamiento de las seccionales y de los cuerpos orgánicos del gremio durante el desarrollo de las negociaciones, subrayando que “la unidad de la organización permite alcanzar acuerdos que le mejoren la vida a los trabajadores y trabajadoras de la familia minera”.