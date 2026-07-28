Mariano Iglesias seguirá siendo entrenador del “Bataraz”

En las últimas horas se confirmó la continuidad del Cuerpo Técnico de Estudiantes para el segundo semestre del año.

Mariano Iglesias seguirá siendo el entrenador principal, Agustín Bianchi continuará como asistente técnico y Daniel Conte volverá a desempeñarse como preparador físico del plantel “albinegro” en el venidero Torneo Pre-Federal.

Luego de la experiencia en la última Liga Federal, la institución ratificó la confianza del cuerpo técnico encabezado por Iglesias que regresó a la entidad que lo vio formarse como entrenador.

Desde el inicio de su ciclo impulsó una idea basada en la identidad, el desarrollo de los jugadores surgidos de las divisiones formativas y la construcción de un equipo que represente el ADN albinegro dentro y fuera de la cancha.

Acompañarán a Iglesias, Agustín Bianchi, otro hombre formado en Estudiantes y que ha recorrido diferentes etapas dentro del básquet del club y Daniel “Dani” Conte que será el preparador físico del “Bata”.

Con la confirmación de Mariano Iglesias, Agustín Bianchi y Daniel Conte, Estudiantes comienza a darle forma al barco que buscará ser protagonista en el Torneo Pre-Federal.

Fuente: Prensa CAE