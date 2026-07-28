Tres aprehendidos por robo agravado

Personal del Comando de Patrullas aprehendió este martes a tres hombres que habían robado un aparato de estéreo y un criquet de un automóvil VW Gol que estaba estacionado en Bolívar al 1600.

Dos de los involucrados tienen 18 años y el otro 17 que, de acuerdo a lo informado, se encontraba incumpliendo una orden de arresto domiciliario.

Además del primer hecho, luego intentaron sustraer la batería de una camioneta Saveiro estacionada en Coronel Suárez al 1600 y fueron tomados por las cámaras de seguridad del domicilio lindante.

Finalmente fueron aprehendidos en Junín y Coronel Suárez. Según lo consignado por la policía, se recogieron una pinza de mano con mango recubierto en caucho de color negro y una llave inglesa.

Los mayores fueron alojados en sede policial a disposición del juzgado mientras que el otro quedó al resguardo del progenitor con intervención del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1.

Otros hechos

En tanto, el lunes, en La Rioja y Balcarce, fuerzas policiales detuvieron a un hombre de 27 años en el marco de una causa de robo agravado por el uso de armas.

La orden de detención fue librada por el Juez de Garantías Carlos Villamarín.

El detenido fue alojado en la comisaría Segunda a la espera de cupo en una unidad carcelaria.

También el lunes pasado se aprehendió a un hombre de 22 años por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas en Piedras al 1500.

Se informó que se recogió un automóvil VW Bora que tenía pedido de secuestro activo en el marco de una persecución de un conductor que había realizado maniobras peligrosas. También se recogió un revólver calibre 32 largo, con munición intacta.

El hecho quedó caratulado como "Asociación ilícita, robos y robos reiterados de automotor".

El aprehendido fue trasladado al nosocomio local, para evaluación por salud mental.