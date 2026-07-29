Nuevo modelo de mantenimiento del alumbrado

La Municipalidad de Olavarría firmó un nuevo acuerdo con Coopelectric para el mantenimiento del sistema de alumbrado público, que entró en vigencia el 1 de julio y se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2027.

El acuerdo incorpora un esquema de control más estricto, con el objetivo de garantizar un mejor servicio de alumbrado público para todos los vecinos y vecinas del Partido.

Para esto, fija plazos concretos para resolver los reclamos, y establece que los apagones que afecten sectores completos ya sea barrios, parques o manzanas completas sean tratados como prioritarios, con un plazo de resolución de hasta 24 horas, salvo que la solución exija una obra mayor.

El mantenimiento del alumbrado público es uno de los reclamos más recurrentes en los distintos barrios de la ciudad. Durante muchos años no existió un sistema de control ni actas que permitieran verificar de manera concreta el trabajo realizado.

Ante el incumplimiento de lo establecido en el convenio, el Municipio podrá aplicar sanciones progresivas: apercibimientos, multas económicas y, en los casos más graves o reiterados, la rescisión del contrato. Cada mes se evaluará el tiempo promedio de resolución de los reclamos, y si supera los días acordados se aplicarán penalidades económicas por cada día de atraso.

A este nuevo esquema de control se suma un cambio central en la forma de pago: en lugar de un monto fijo mensual calculado según la estructura de costos presentada por Coopelectric, ahora se pagará por reclamo resuelto y por luminaria efectivamente reparada. De esta manera, los recursos del Municipio se destinan directamente al trabajo que realmente se ejecuta.

Para reclamos por alumbrado público, comunicarse las 24 horas con Coopelectric al 412305, donde un conmutador los atenderá y guiará para asentar el reclamo.

También pueden contactarse vía WhatsApp al 2284-230707, o enviar un SMS al 15-680000 indicando el reclamo, el número de suministro y el domicilio correspondiente. Otra opción es comunicarse al 147, línea de Atención Ciudadana del Municipio, o ingresar a https://www.olavarria.gov.ar/nueva-solicitud-reclamo/.