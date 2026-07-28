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 - 28 de Julio de 2026 | 13:39

Volcó un camión con cerdos faenados en la Ruta 51

El hecho ocurrió en la conocida “curva de la muerte”, en jurisdicción del partido de Azul. Debido al vuelco y a la intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad, la ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas.

 

Un camión que transportaba cerdos faenados volcó durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 406, en jurisdicción de Azul.

 

 

El siniestro involucró a un Mercedes-Benz Atego 1726 conducido por Héctor Alberto Dezeo, de 55 años, quien perdió la carga, que quedó desparramada sobre la calzada. Afortunadamente, el chofer no sufrió heridas.

 

 

Debido al vuelco y a la intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad, la Ruta 51 permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras trabajaban los equipos encargados de remover la carga y despejar el lugar. (Con información de Verte Azul y foto de Noticias de Azul)

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