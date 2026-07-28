Volcó un camión con cerdos faenados en la Ruta 51

Un camión que transportaba cerdos faenados volcó durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 406, en jurisdicción de Azul.

El siniestro involucró a un Mercedes-Benz Atego 1726 conducido por Héctor Alberto Dezeo, de 55 años, quien perdió la carga, que quedó desparramada sobre la calzada. Afortunadamente, el chofer no sufrió heridas.

Debido al vuelco y a la intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad, la Ruta 51 permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras trabajaban los equipos encargados de remover la carga y despejar el lugar. (Con información de Verte Azul y foto de Noticias de Azul)