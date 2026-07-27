Estaba en el hospital, recibió el alta y terminó detenido

Un joven de 22 años que había ingresado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” terminó detenido luego de recibir el alta médica.

Ocurrió el sábado. Según se informó, el masculino se hallaba en calidad de aprehendido por “Resistencia a la autoridad y lesiones agravadas” a cargo de la UFI N°4.

Una vez que recibió el alta médica, se procedió a cursar sus datos filiatorios por informática 911 y el sistema arrojó que poseía pedido de captura a solicitud del Juzgado en lo Correccional en una causa caratulada “Amenaza agravada por el uso de arma impropia; amenazas simples; desobediencia en concurso real y en contexto de violencia de género y familiar”.

El detenido quedó alojado en dependencia policial a disposición del magistrado interviniente.