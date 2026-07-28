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Buscados por la justicia de Tandil, los aprehendieron en Olavarría

Uno de ellos fue interceptado en el microcentro de la ciudad, luego de resistirse a las órdenes del personal policial. El otro tenía paradero activo y lo demoraron en Pringles al 3100.

 

En el marco de diferentes hechos, dos hombres que eran buscados por la justicia de la vecina ciudad de Tandil fueron aprehendidos en Olavarría.

 

Uno de ellos cayó en Vélez Sarsfield y Vicente López: se trata de un sujeto de 36 años, quien se negó a acatar las órdenes del personal del Comando de Patrullas e intentó agredir a los agentes.

 

Al cursar sus datos en el sistema informático se constató que presentaba comparendo compulsivo activo desde el 4 de mayo del año 2017, a requerimiento del Juzgado Correccional 1 de Tandil.

 

El otro caso se dio en avenida Pringles al 3100, donde la Policía interceptó a un hombre en actitud sospechosa. El sistema informático arrojó que el masculino de 45 años poseía paradero activo con fecha 17/9/2024 a solicitud de la UFI 12 de Tandil.

 

 

El imputado fue trasladado a sede policial a disposición del magistrado interviniente.

 

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