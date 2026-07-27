El Municipio advierte sobre intentos de estafa vinculadas al sistema de Salud

El Municipio de Olavarría emitió un comunicado este lunes por la mañana para advertir sobre intentos de estafas telefónicas en nombre del sistema de salud.

Ante el conocimiento de reiterados hechos registrados en las últimas horas, solicitó a la comunidad extremar las medidas de precaución y no brindar datos personales, bancarios, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

La modalidad detectada es de personas que se comunican telefónicamente haciéndose pasar por personal del Hospital Municipal, vacunatorios, áreas de Salud o incluso del Ministerio de Salud.

En estos contactos, los estafadores pueden solicitar datos personales, información bancaria, claves, códigos de verificación o cualquier otro dato confidencial con diferentes excusas, como supuestos turnos, campañas de vacunación, actualizaciones de registros o beneficios relacionados con la atención sanitaria.

Ante esta situación, desde el Municipio recordó que los efectores de salud públicos no solicitan datos personales, claves, códigos de seguridad ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

Ante cualquier duda sobre una comunicación recibida, se recomienda cortar el contacto y verificar la información exclusivamente a través de los canales oficiales del Municipio.