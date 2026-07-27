Aumento salarial del 5,7% para empleados mercantiles

El Centro Empleados de Comercio Olavarría (CECO) informa que se acordó un aumento salarial para los meses de julio, agosto y septiembre.

El acuerdo fue celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Dispuso un aumento trimestral que asciende al 5,7% y que será repartido en 1,9% en julio, 1,9% en agosto y el restante 1,9% en el mes de septiembre.

Además, se dispuso el pago de un bono extraordinario de $50.000, que será abonado en dos cuotas iguales de $25.000, durante los meses de julio y agosto.

Asimismo, continuará vigente durante este trimestre el pago de la suma de $120.000 establecida en el acuerdo paritario anterior, y que será incorporada a los básicos convencionales a partir de diciembre de 2026.

El CECO pone a disposición sus líneas internas a través de la Secretaría de Asuntos Gremiales para resolver las inquietudes que surjan sobre las liquidaciones o el cálculo de los haberes. De esta manera, se podrán comunicar vía telefónica al 439300 interno 423 o 426 o de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 16, en la sede gremial ubicada en C. Suárez 2752, primer piso.