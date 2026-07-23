Varios aprehendidos en operativos de personal de la UTOI

En dos operativos realizados el sábado pasado agentes de la UTOI aprehendieron a dos hombres que llevaban consigo envoltorios con marihuana.

En uno de los casos fue en el barrio Sarmiento y el otro en el Isaura. Se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737 con intervención de la UFI n° 19 Dr. Mañero.

En otro operativo realizado el miércoles, se aprehendió a un joven que intentó huir a pie de los controles descartando una cuchilla de 15 centímetros de entre sus prendas. Fue trasladado a la Comisaría de jurisdicción y se labraron actuaciones por infracción al artículo 42 del Código de Faltas.