La búsqueda de Miguel derivó en una causa por abandono de persona

Este jueves por la noche se confirmó que la fiscal Paula Serrano cambió la carátula de la causa abierta por la desaparición de Miguel a “abandono de persona”.

Como ya fue informado, el olavarriense ya fue encontrado en la Triple Frontera y fuentes judiciales indicaron que “se está organizando la vuelta con asesoría de incapaces”.

Sin embargo, resta establecer qué responsabilidad tuvo el camionero que lo llevó hasta la provincia de Misiones, donde decidió dejarlo en inmediaciones de Eldorado.

Miguel, reconocido por miles de olavarrienses, viajó el jueves 16 de julio rumbo a Paraguay junto con el transportista.

Con ese dato, comerciantes de Olavarría allegados a Lázaro denunciaron su desaparición y recurrieron a redes sociales para difundir la búsqueda.