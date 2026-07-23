Reciclaje: de botellas plásticas a escobillones

En el marco de las acciones de inclusión sociolaboral que se desarrollan en la Unidad 2 Sierra Chica, comenzó un curso no formal de Artesanías con madera donde las personas privadas de la libertad aprenden técnicas de fabricación artesanal de escobillones y escobillas con materiales reciclados.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer habilidades técnico-productivas y creativas, promoviendo la autonomía, el hábito laboral y el desarrollo de herramientas psicosociales que favorezcan una futura reinserción social y laboral.

La capacitación cuenta con el aporte de dos internos, Carlos Alberto y José Antonio, quienes se desempeñan como capacitadores y comparten sus conocimientos en este oficio.

Durante la presentación del curso explicaron el proceso de elaboración de los escobillones, que comienza con la reutilización de botellas plásticas, que serán recolectadas en la Unidad, y madera proveniente del taller de carpintería.

Tras la limpieza de los materiales, las botellas son transformadas en finos hilos plásticos mediante un proceso de corte y termofusión, para luego ser ensamblados manualmente sobre bases de madera previamente perforadas.

El resultado son escobillones aptos para distintos usos, tanto en espacios interiores como exteriores, constituyendo además una propuesta sustentable basada en el reciclaje y el aprovechamiento de materiales.

El director de la Unidad 2, Javier Ferreyra, destacó la importancia de generar espacios que permitan a las personas privadas de la libertad aprender nuevos oficios, incorporar conocimientos útiles para el futuro y fortalecer valores vinculados al esfuerzo y la solidaridad.