"Charla de campeones" en la continuidad de la semana APPS

La Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste siguió adelante con su semana de conmemoración del aniversario y muchos pilotos campeones se acercaron a recordar anécdotas, hablar de actualidad y sobre todo encontrarse en la previa del “Gran Premio Infoeme 20 años”.

La quinta fecha del campeonato se disputará el 25 y 26 de julio en el Autódromo Hermanos Emiliozzi del AMCO con la disputa del “Gran Premio Infoeme 20 años” y tras un año de ausencia será con la tradicional competencia con pilotos invitados.

En la previa de lo que será el regreso uno de los grandes clásicos del automovilismo zonal, hubo charla de campeones APPS en la noche del jueves y en el Museo “Hermos Emiliozzi” estuvieron presentes Martín Benaglia, presidente de APPS junto a Gabriel Lezaeta, Gerardo Gianotti, Leo Marotta y Martín Collodoro y Eduardo Colloodoro. También volvió a decir presente Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

Según el historial, la categoría tiene a en la Carrera de Invitados a Juan José Cassou es el máximo ganador tanto como titular como invitado, con cuatro triunfos en cada condición en la Monomarca 1100 y en la Promocional, el récord como titular lo comparten Jesús Spinella, Gustavo Gelso, Carlos Macaluso y César González, con dos victorias cada uno, mientras que, como invitados, los más exitosos son Martín Laborda y Nicolás Matta, con tres triunfos.

El cronograma de actividades

Viernes 24 de julio

19:30 horas

Caravana de los autos de la categoría por las calles de Olavarría.

Presentación oficial de la fecha 5 “Gran Premio Infoeme 20 años” a desarrollarse los días 25 y 26 de julio de 2026 en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la participación de autoridades y pilotos invitados.

Fuente: APPS // Bandera a Cuadros