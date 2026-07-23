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Autoridades coordinan el regreso de Miguel Lázaro a Olavarría

Este jueves por la tarde se conoció que el olavarriense fue encontrado en la Triple Frontera. Fuentes judiciales indicaron que “se está organizando la vuelta con asesoría de incapaces”.  

 

El olavarriense de 47 años regresará a Olavarría mediante una organización que se realizará con la asesoría de incapaces, según indicaron fuentes judiciales. 

 

Según pudo saber Infoeme, Miguel Lázaro fue hallado en la Triple Frontera. La causa la instruye la Unidad Fiscal Nº 4 a cargo de la Dra. Paula Serrano.

 

En la mañana de este jueves se supo que Lázaro había mantenido un diálogo con un familiar mientras se encontraba en un hotel de Brasil. 

 

Miguel, reconocido por miles de olavarrienses, viajó el jueves 16 de julio hacia Paraguay junto con un camionero olavarriense, quien lo habría dejado en inmediaciones de Eldorado luego de una discusión que protagonizaron ambos. 

 

Con ese dato, comerciantes de Olavarría allegados a Lázaro denunciaron su desaparición y recurrieron a redes sociales para difundir la búsqueda.

 

 

 

 

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