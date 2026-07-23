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Viernes 24 de Julio 2026 - 1:47hs
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 - 23 de Julio de 2026 | 23:59

Arrancó el Torneo Clausura para Salle y Vales

En la jornada del jueves volvió la acción para la Liga Profesional y en los primeros partidos, hubo presencia olavarriense.

Foto: prensa Sarmiento

Santiago Salle en Sarmiento y Mateo Vales en Aldosivi fueron los primeros olavarrienses en presentarse en primer día de competencia del segundo torneo de la Liga Profesional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino.

 

Tras el receso por la disputa de la Copa del Mundo, Sarmiento y Argentinos Juniors estrenaron el Torneo Clausura en Junín y fue con derrota para el “Verde” por 3 a 2.

 

En el elenco que inició el certamen con derrota y busca escapar de la zona baja de los promedios, Santiago Salle fue titular y jugó hasta los 84´.

 

Por otro lado, en Florencio Varela, Aldosivi -otro de los elencos que pelea por el descenso- debutó con empate 1 a 1 ante Defensa y Justicia.

 

En el “Tiburón”, Mateo Vales, que había sido parte del banco de suplentes en la victoria ante River Plate en Copa Argentina, repitió convocatoria, pero no ingresó.

 

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