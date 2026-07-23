Adiós a las invitaciones al Torneo Regional Amateur

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó recientemente que por decisión unánime, desde 2027, solo participarán de competencias del Consejos Federal quienes logren el mérito deportivamente.

En reunión de la Mesa Ejecutiva de la Liga de Fútbol de Olavarría se definió quiénes -a partir del año próximo- podrán competir en el certamen inmediatamente superior al certamen local de Primera División.

A partir del año 2027 sólo participarán de las competencias organizadas por el Consejos Federal los clubes que hayan adquirido el derecho deportivamente.