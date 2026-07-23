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Benjamín Urdapilleta se subió al podio en Mar del Plata

Benjamín Urdapilleta ganó la prueba de 0,90 metros en el Campeonato de Iniciados que tuvo continuidad el pasado fin de semana.

El jinete de Estudiantes se presentó en Mar del Plata en la continuidad del Campeonato de Iniciados y logró quedarse con el triunfo.

 

En el Club Ecuestre de Mar del Plata se completaron la 3° y 4° fecha del certamen que reúne a jinetes y amazonas de toda la Provincial y Benjamín Urdapilleta representó a Estudiantes en la categoría Escuela Mayor.

 

El representante “Bataraz”, se quedó con el primer puesto en la prueba de 0,90 metros, sobresaliendo entre los participantes de una nueva jornada del calendario de la Zona Mar y Sierras.

 

Fuente: prensa CAE

 

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