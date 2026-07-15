Peajes: con la eliminación del pago en efectivo, cómo regularizar las pasadas

A dos semanas del inicio de la concesión del corredor vial que incluye a la Ruta Nacional 226 en manos de Corresur, las estaciones de peaje avanzaron en la incorporación de sistemas de pago electrónico con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera.

En este contexto, la empresa difundió una serie de precisiones para orientar a los conductores sobre el funcionamiento del sistema, las alternativas de pago disponibles y el procedimiento para regularizar el importe cuando un vehículo atraviesa una cabina sin concretar el pago.

En primer lugar, indicaron que las cabinas identificadas con la leyenda “esta estación solo acepta pagos electrónicos” ya no reciben dinero en mano. Los usuarios adheridos a TelePase podrán atravesar estas cabinas sin detenerse, ya que el importe se debita automáticamente del medio de pago asociado.

La empresa aclaró que, si por algún motivo el conductor atraviesa una vía sin concretar el pago, no pierde la posibilidad de regularizar la situación. El paso del vehículo quedará registrado mediante sensores y lectores que identifican el dominio, permitiendo cancelar el peaje posteriormente de forma online y evitar la aplicación de multas.

Paso a paso

Una vez que el vehículo realizó el paso por la estación de peaje sin haber abonado, el titular debe ingresar al sitio oficial de la empresa para regularizar los viajes. El portal web www.corresur.com.ar cuenta con un acceso animado y visible en la parte superior, diseñado específicamente para la consulta de deudas. Al hacer clic en esa sección, el sistema redirecciona al contribuyente a una plataforma de validación de datos personales y del vehículo para asegurar la privacidad del trámite.

Para acceder al estado de cuenta, es requisito completar un formulario digital. El usuario deberá ingresar la patente del rodado, el nombre y apellido del titular y los números de DNI o CUIT correspondientes. Asimismo, el sistema solicita un teléfono de contacto y un correo electrónico para enviar las confirmaciones de pago.

Tras la validación de la información, la plataforma mostrará las pasadas pendientes de pago registradas por los sensores de las estaciones asociadas a la patente.

Una vez seleccionadas las deudas, el contribuyente podrá elegir el medio de pago digital para cancelar el saldo y evitar posibles multas por mora.

El sistema de gestión no se limita únicamente a los peajes administrados por la concesionaria. Gracias a una integración de plataformas, la consulta web permite visualizar pasadas pendientes en otros corredores viales que utilizan la misma tecnología de gestión. (Con información de El Eco)