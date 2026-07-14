Ubaldo García: “No podemos permitirnos hacer un ajuste o cortar servicios”

En los últimos días, el Ejecutivo municipal hizo pública la situación económica financiera de la Comuna hasta el 30 de junio. El dato más destacado es un resultado negativo que supera los $1.080 millones.

Es una tendencia que se arrastra desde el primer semestre del año pasado, y que, por el momento, no muestra indicios de cambio. En el primer semestre del 2025 el déficit fue de $1.500 millones, en el segundo trepó hasta los $5.800 millones.

Ubaldo García se desempeña como subsecretario de Economía y Hacienda del Municipio de Olavarría y en diálogo con Verte analizó el cuadro al que no duda en calificar de “complejo”.

García consideró que se trata de una conjunción de elementos, entre los cuales se destaca la situación económica actual y el manejo de la política macroeconómica que ha llevado a un agravamiento de situaciones puntuales de Olavarría y de sus cuentas, tanto en lo que tiene que ver con la recaudación como con los gastos.

“Este déficit es la diferencia entre ingresos totales y gastos totales. Si analizamos el primer componente, visualizamos una caída en uno de nuestros principales recursos que es el derecho de explotación de canteras, el llamado Impuesto a la piedra”, detalló.

“Ese recurso ha tenido un deterioro muy importante, este año especialmente y también los anteriores. Sabemos que el gobierno nacional ha paralizado prácticamente toda la obra pública, eso es de público conocimiento, y esto influye directamente en Olavarría porque nuestra matriz productiva tiene que ver con la minería no metalífera, todo aquello que demandan las obras como cemento, cal y piedra”.

“Todas las plantas de producción de cemento, cal y piedra han tenido una importantísima caída en su nivel de actividad y esto se refleja en la recaudación del derecho de explotación de cantera”, repasó.

García apuntó: “Hoy el derecho de explotación de canteras representa un poco más del 16% de los ingresos del Municipio cuando en otro momento ha rondado el 20% de recursos. Son cuatro puntos, cerca de 3000 millones de pesos que están faltando”.

“Para nosotros es un recurso central y eso hace que tengamos un problema importante de recaudación. Luego, por supuesto, el nivel de actividad en general ha caído en el partido de Olavarría, como en el resto del país”, recordó.

García explicó que esa situación también impacta sobre el nivel de empleo, la actividad y el consumo de los olavarrienses. Y ahí se agrega otro aspecto que observan con atención que es la menor cobrabilidad de la Tasa de Seguridad e Higiene de los comercios y las pequeñas industrias de la zona.

“Hay muchas canteras que hoy se encuentran en dificultades para poder cancelar su obligación en tiempo y forma y esto también genera un atraso en la recaudación”, graficó.

Mayores gastos

“En este contexto de retracción de la actividad económica que impacta sobre el empleo y lleva a que el trabajador cuentapropista tenga más dificultades para encontrar trabajo, trae como consecuencia una mayor demanda hacia el área de Desarrollo Social”, admitió el funcionario.

Ubaldo García reiteró lo que ha mencionado el intendente Wesner en varias oportunidades: también crece la demanda en la atención de la salud, lo que trae como aparejado mayores gastos.

“Hay una política clara del gobierno de Maximiliano Wesner, que es evitar el déficit social que él hace mención permanentemente, ¿qué significa esto? Que más allá de las dificultades económicas el Municipio, está presente permanentemente en lo relacionado con las ayudas sociales, los alimentos, las tarjetas. Sigue estando presente y va atendiendo esa demanda creciente que se genera”, explicitó.

“Por la situación económica, hay cientos de vecinos de Olavarría que hoy se acercan al Hospital Municipal y es una realidad que se vive desde hace meses”, detalló.

García dijo que también destinan mayores recursos a la Seguridad y que en relación a la obra pública tratan de priorizar y optimizar los recursos al máximo. Reconoció que el déficit presupuestario tiene un impacto directo en la posibilidad de proyectar obras.

El subsecretario advirtió que “no podemos permitirnos hacer un ajuste o cortar servicios. Damos prioridad a la atención de las necesidades de los olavarrienses y tratamos que no se resienta la prestación de los servicios para no agregarle un problema más al vecino”.

“Ese es el norte que tenemos, porque sería muy fácil agarrar una tijera, cortar todo y decir, 'mirá, tengo un positivo' y se nos está generando un déficit social que no nos va a dejar secuelas a futuro”, analizó.

Consultado sobre los recursos que aporta el gobierno nacional al distrito, García fue categórico: “Prácticamente no hay ningún tipo de recursos que esté llegando al municipio”.

“Nación debería estar presente en Olavarría a través de las obras de infraestructura que son imposibles de realizar si no hay fondos nacionales, como son la construcción y mejora de las rutas, por ejemplo”, citó.

“Esos proyectos benefician de manera directa al vecino y también mueven la mano de obra local y reactivan toda la economía, sería importante que Nación esté presente en ese tipo de obras”, siguió.

“Por ejemplo, tenemos el distribuidor de Sierras Bayas que está totalmente paralizado. Todas esas obras también hacen al futuro de la Ciudad”, añadió.

Municipios en alerta

Hace algunas semanas el intendente tandilense Miguel Lunghi alertó sobre la caída de la recaudación y la baja cobrabilidad de las tasas en el distrito. "Los municipios estamos al borde del colapso, todo cae acá", había dicho.

No es distinto el panorama en el distrito de Azul, donde la administración a cargo de Nelson Sombra no alcanzó a pagar la totalidad del aguinaldo a los empleados municipales e instrumentó un pago en dos cuotas.

El contador Ubaldo García considera que la foto del déficit puede reiterarse en el segundo semestre si no hay un repunte en el nivel de actividad. “Cada unidad familiar sabe que hoy se le está haciendo dificultoso llegar. Acá hay un componente que se suma a todo lo que venimos hablando que es la disparidad en los precios relativos de las cosas”, analizó.

“Veníamos de una inflación alta en 2023 y cuando baja pareciera que todo se soluciona, pero el tema es que la manera en que está encarado este proceso de estabilización genera una disparidad de precios relativos muy grande”, consideró.

“Hay determinados bienes en tu canasta familiar o incluso en la canasta del municipio, que están teniendo en la economía incrementos muy superiores al nivel de los precios o IPC. Le pasa a cualquier familia que hoy lo visualiza y dice que no le alcanza”, explicitó.

“Un ejemplo claro de esto es el impacto que tiene el precio de los medicamentos, que es un consumo permanente. Han tenido incrementos muy superiores a los niveles de inflación y también ha pasado con algunos alimentos puntuales”, explicó.

"Se ajusta el ingreso, o en el caso municipal las tasas o lo que tenga que ver con la recaudación por un índice que es mucho menor a lo que están aumentando los gastos y ese también es otro componente que juega en esta situación de deficitaria”, cerró.