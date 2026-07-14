“Juani” Barbieri vuelve a la Primera División

El delantero olavarriense fue anunciado, en la jornada del último lunes, como nuevo jugador de Barracas Central.

Juan Ignacio Barbieri es nuevo refuerzo de Barracas Central para la segunda parte del 2026 ya que rescindió contrato con Chacarita donde jugó el primer semestre.

El delantero de 29 años estará a las órdenes de Damián Ayude luego de una primera mitad de año en la Primera Nacional donde anotó dos goles con la camiseta del “Funebrero”.

Barbieri regresa a la élite del fútbol nacional tras su paso por Independiente Rivadavia donde logró consagrarse campeón de la Copa Argentina.