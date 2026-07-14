No habrá transporte urbano durante el partido Argentina - Inglaterra

La Delegación Olavarría de UTA confirmó esta tarde que el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá una interrupción este miércoles, debido al partido de las semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

El pedido, realizado desde la empresa y autorizado por el Municipio, comprende la suspensión del recorrido de las unidades “de manera excepcional y transitoria a partir de las 15 horas, reanudándose una vez finalizado el encuentro”, expresa el comunicado.

“Agradecemos la comprensión de todos los usuarios por las molestias que esta medida pudiera ocasionar”, finaliza.