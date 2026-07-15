Comerciantes locales preocupados por la baja de ventas y suba de costos fijos 

El comercio de Olavarría viene atravesando varios meses de caída en las ventas. “La situación hoy por hoy es muy mala, el deterioro inició hace aproximadamente 3 años, 3 años y medio y cada vez se acentúa más”.

El que habló es Claudio Faizal, uno de los referentes del grupo “Comercios de Olavarría” que integran más de doscientos propietarios de negocios distribuidos en toda la Ciudad.

“Hoy podrás ver que en el centro hay mucha cantidad de locales vacíos y se van juntando un montón de factores. Por un lado la baja de las ventas, un ahogo impositivo muy grande y la cuestión de los alquileres”, detalló.

“Los alquileres ya eran altos y ahora los ajustan cada 3 o 4 meses, teniendo en cuenta el índice de inflación, que no es el mismo que usamos nosotros para ajustar los precios”, advirtió.

“En mi rubro, que es la electrónica, la mayor parte de los productos han bajado, entonces cada vez es menos lo que recaudas y representa menos en valor”, precisó.

“Como contrapartida, suben todos los servicios, los impuestos y las tasas”, lamentó el comerciante.

“Con otros rubros como calzado o indumentaria, los precios también bajan y las ventas no suben. Lo que sube es el costo fijo de mantener un negocio abierto”, sintetizó.

“Hoy un sueldo promedio en Olavarría no pasa de 1.300.000 pesos. Y hoy si vos ves la realidad, una familia tipo con 2.600.000 pesos y más si pagan alquiler, tienen chicos en la escuela, lo que sea, es imposible llegar a fin de mes con salarios de esa magnitud”, reconoció.

Faizal analizó que el rubro de comida también ha bajado sus ventas y hoy la gente se ha volcado a las segundas marcas y bajó la calidad de consumo también.

Sobre el empleo que puede generar el sector mercantil, advirtió: “Esto se viene arrastrando ya desde el gobierno anterior. Los comercios se han ido ajustando cada vez más y el que antes tenía cinco empleados, hoy tiene uno y trabajan los dueños”, resumió.

“Y los negocios más chicos que tenían tal vez un empleado, hoy están solo los dueños y cada vez se van ajustando más”, analizó.

Otro dato que agregó es que muchos negocios recortan su horario de atención. La explicación es simple: se ahorra energía eléctrica.

“Tenemos un jugador terrible que es Coopelectric. El costo de la luz es mucho más alto que en otros municipios. Entonces conviene tener el comercio abierto en horarios donde no tengas que pagar tanta electricidad”, planteó.

“Muchos hemos vivido varias crisis y la vamos llevando, pero hay comercios que no se no se alcanzaron a establecer bien y han cerrado o se han ido a su casa”. Esa reconversión, explicó, la hacen apoyados en el contacto a través de internet, entonces se transforman en páginas o showroms.

El panorama del comercio local se completa con muchos locales en alquiler que permanecen vacíos.

Faizal advierte que otros no han cerrado porque los propietarios traspasaron el fondo de comercio a los empleados, por no poderles pagar las indemnizaciones.

También ha sucedido, explicó, que despidieron a varios trabajadores de una cantera y con las indemnizaciones pusieron un comercio para poder “tratar de sobrevivir”.

El grupo Comercios de Olavarría agrupa a propietarios de distintas zonas de la Ciudad, no solamente el centro. A todos los atraviesa por igual la caída del consumo y hay otro aspecto que despierta preocupación y es la inseguridad.

“Olavarría es un desastre, no te podría decir que es una zona liberada, pero prácticamente estamos a la buena de Dios. En su momento me rompieron el vidrio del local y quedó todo filmado por las cámaras. Fui cuatro o cinco veces a la comisaría a hacer la denuncia y siempre me respondían con una excusa diferente para no tomarla. Todo es para no marcar estadísticas, seamos realistas”, lanzó.

Claudio Faizal agregó otra situación que alarma al comercio local como son las estafas de las que fueron víctimas recientemente a través de códigos de QR que resultaron apócrifos.

Rescató el trabajo de investigación que realizó el área de ciberdelitos encabezada por el Fiscal Lucas Moyano, que logró dar con los responsables y aprehenderlos.

Sobre el diálogo con las autoridades locales, Faizal apuntó: “Hace un tiempo ya que no nos juntamos pero las veces que hemos pedido una audiencia para hablar con ellos nos han recibido. Con la policía nunca nos reunimos”, reconoció.