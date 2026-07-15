Se realizó la ceremonia de jura de los nuevos concejales estudiantiles

El salón Rivadavia acogió este miércoles en horas de la mañana a la ceremonia de jura de los concejales estudiantiles correspondiente al período 2026.

El acto fue presidido por el titular del HCD, Guillermo Santellán y contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, miembros de ejecutivo municipal y ediles de las distintas bancadas.

“Si hay algo que me gustaría transmitirles es que este compromiso tiene que estar acompañado por un verdadero apego a la relación con los otros; ese apego en democracia es justamente el respeto por el otro” dijo Santellán a los jóvenes integrantes del cuerpo deliberativo.

Sobre la futura labor de los ediles estudiantiles señaló que no otorga “solamente la posibilidad de opinar, como muchas veces se reduce (…) El mayor compromiso que deben asumir ustedes es que lo que piensan y lo que opinan esté basado en un argumento, en la búsqueda de un conocimiento un poquito más de lo que tenemos. Argumentar para enriquecer”.

“Legislar es aprender de los demás y enseñarles a los demás y si mantienen ese compromiso vamos a hacer siempre una sociedad mejor. Ustedes están haciendo ese aporte, los felicito y espero que éste sea el inicio de un gran camino para cada uno de ustedes” añadió.

Luego Santellán y el secretario del HCD Mariano Ferro tuvieron a su cargo la convocatoria de los estudiantes al estrado para formalizar sus respectivos juramentos (muchos de ellos con la camiseta albiceleste de la selección). La mayoría lo hizo por la patria, un par por Dios, otros hicieron referencia a familiares, amigos, a su ideología política y no faltó quien se acordó del partido de este miércoles entre Argentina e Inglaterra, por la semifinal de la Copa del Mundo.

Una vez que terminaron de desfilar los estudiantes el acto se cerró con la palabra del intendente Maximiliano Wesner. “Gracias chicos por esta voluntad manifiesta de que les importa el otro. Para mí es central como Intendente, como vecino de la Ciudad, que ustedes tengan el compromiso de involucrarse, de pensar en la política como herramienta de transformación y tomar este espacio participativo para que pueda ser nutrido de proyectos y que esos proyectos puedan tener el intercambio pedagógico en cada una de las aulas, en cada una de las instituciones”.

Wesner agradeció también a la comunidad educativa presente en el acto, y a las familias que participaron de esta jura.

Los nuevos ediles

Por el Sec Nº 1 juró Lorenzo Giménez Mastrandre; por el Sec Nº 4 Anitta Fernández; por el Sec Nº 6 Juanita Tadich; por el Sec Nº 7 Barbara Soraiz; por el Sec Nº 8 Morena Freccero; por el Sec Nº 10 lo hizo Theo Mazzei; por el Sec 12 Nº Amílcar Kuroski; por el Sec Nº 13 Thiago Bertolano; por el Sec Nº 14 Estefanía Stoessel.

También juraron, por Sec Nº 16 Julieta Hamse; por el Sec Nº 17 Rodrigo Benjamín Piedrabuena; por el Sec Nº 18 Valentina Chersich; por el Sec Nº 19 Tobías Valicenti; por el Sec Nº 20 Pilar Zimmermann; por Sec Nº 20 de La Moderna Luana Morena Carusso; por el Sec Nº 21 lo hizo Mia Clark.

Formaron parte de la lista de ediles ingresantes, por el Sec Nº 22 Aurora Mendiberry; por el Sec Nº 23 Aime Piu; por el Sec Agraria 1 lo hizo Serena Alvarez; por la Técnica 1 Micaela Moreno; por la Técnica 2 Ana Palavecino; por el Cept Nº 8 Amparo Milanessi; por el Cens Nº 451 Genaro Schiavi; y por el Cens Nº 453 Brisa Contreras Martell.

También componen la lista de concejales titulares para el período 2026, por La Casa De Helen Tobías Barrientos; por el Cfi Nº 1 Martina Astudillo; por la Casa de María Tiago Coumeig; por Madre Teresa de Calcuta Rocío Arburua; por Corim Santiago Monges; por Estrada Sofia Jaureguiberri.

Se sumaron Caneva Mariana Valicenti; por Mariano Moreno Tatiana Cejas; por Fatima Felipe Quiroz; por el Instituto Privado Sierras Bayas Belena Irazusta; por Enape Fausto Lingeri; por Esquiu Nicolás Moris; por Alfa y Omega Julieta Malvarez.

La lista de completa, por Libertas con Milagros Suárez Rivera; por Nuestra Señora del Rosario Martina Buey Minnig; por San Antonio Priscila Olivera; por Ecea Rebeca Rodríguez y por Santa Teresa la joven Martina Drazeta.