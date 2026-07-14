Un periodista con graves lesiones por una bomba de estruendo

El partido que disputaron el pasado domingo El Fortín y Racing, por la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur, dejó un grave episodio fuera de lo estrictamente deportivo. El periodista de Radio Olavarría, Julián Vázquez, sufrió una severa lesión auditiva luego de que una bomba de estruendo explotara a centímetros de donde se encontraba realizando la cobertura.

Según relató el propio periodista, el artefacto pirotécnico fue arrojado desde la tribuna ocupada por la parcialidad de El Fortín y estalló mientras desarrollaba su trabajo a un costado del campo de juego.

Minutos después de la explosión comenzó a sentir una fuerte inflamación en ambos oídos y perdió completamente la audición, situación que lo obligó a abandonar el estadio para dirigirse a una clínica y recibir atención médica.

Tras una primera revisión, horas más tarde recibió el diagnóstico definitivo: sufrió la fisura de las membranas de ambos tímpanos. A pesar de la gravedad de la lesión, los profesionales le transmitieron un pronóstico favorable.

"Lo positivo es que la forma de la fisura permite una mejor cicatrización", explicó Vázquez.

Actualmente, el periodista permanece bajo tratamiento con apósitos y antibióticos y deberá someterse a una audiometría dentro de 15 días para evaluar la evolución de la lesión y determinar el grado de recuperación de su audición.

Aún conmovido por lo sucedido, Vázquez expresó el impacto que le provocó el episodio.

"Me da mucha pena porque uno ama la profesión. Sinceramente me asusté mucho y uno piensa lo peor, porque no escuchaba nada y estaba en shock", manifestó.