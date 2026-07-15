Estudiantes participará del Torneo Pre-Federal de Mayores

En las últimas horas se confirmó que Estudiantes será parte del Torneo Pre-Federal de Mayores que dará comienzo en el segundo semestre del año.

La competencia que forma parte del esquema competitivo establecido por la Confederación Argentina de Básquet para las instituciones que proyectan participar posteriormente en la Liga Federal volverá a contar con el “Bataraz”.

Según confirmó la entidad “la decisión de afrontar una nueva temporada responde a la intención de darle continuidad a un proceso que prioriza el desarrollo sostenido del básquet albinegro, consolidando una estructura deportiva que permita seguir representando al club en las principales competencias del país.

Se trata de un proyecto pensado a largo plazo, con bases sólidas y una planificación que trasciende una temporada, apostando a la consolidación de un equipo competitivo, al crecimiento de los jugadores, al fortalecimiento de la estructura deportiva e institucional y a la generación de un sentido de pertenencia que permita sostener el trabajo en el tiempo”.

Pensando en el inicio de un nuevo semestre, la Subcomisión de Básquet se encuentra trabajando en el armado del plantel y del cuerpo técnico que afrontarán el Torneo que implica también el trabajo de conseguir acuerdos con empresas y sponsors.

Fuente: prensa CAE