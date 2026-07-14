España es el primer finalista del Mundial

La máxima cita mundialista que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá está próximo a su final y España se transformó en el primer finalista.

España venció 2 a 0 a Francia en Dallas y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026. Se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el gol de Mikel Oyarzabal de penal y en el complemento, a los 12´, Pedro Porro puso cifras definitivas tras una buena jugada colectiva.

La “Roja” dominó gran parte del encuentro, mientras que el conjunto de Didier Deschamps nunca encontró respuestas para incomodar a la defensa rival y jugará su segunda Final del Mundo.

Con este resultado, España jugará la final del Mundial el próximo domingo a las 16:00, donde enfrentará al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Por su parte, Francia disputará el encuentro por el tercer puesto el sábado a las 18:00.