Torre y Cepero se despidieron en primera ronda en Málaga

En la jornada del lunes dio inicio el cuadro principal del P1 de Málaga y fue con derrota para el olavarriense y el español.

Agustín Torre y Álvaro Cepero cayeron ante Enrique Goenaga y Manuel Castaño en la llave de Treintaidosavos de Final. En la pista principal del Palacio de Deportes Martín Carpena, la pareja del olavarriense y el español cayó por 6/2 y 6/4 en 1 hora y 1 minuto de juego.

Por otro lado, el equipo compuesto por Federico Chingotto y Alejandro Galán tendrá su debut en pista en la jornada del miércoles cuando enfrente a Denis Perino y Facundo Domínguez en los Dieciseisavos de Final.