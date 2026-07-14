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Martes 14 de Julio 2026 - 23:58hs
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 - 14 de Julio de 2026 | 22:19

Torre y Cepero se despidieron en primera ronda en Málaga

Luego de una semana sin actividad, el calendario de Premier Pádel inició un nuevo certamen y en Málaga, Agustín Torre y Álvaro Cepero cayeron en primera ronda.

En la jornada del lunes dio inicio el cuadro principal del P1 de Málaga y fue con derrota para el olavarriense y el español.

 

Agustín Torre y Álvaro Cepero cayeron ante Enrique Goenaga y Manuel Castaño en la llave de Treintaidosavos de Final. En la pista principal del Palacio de Deportes Martín Carpena, la pareja del olavarriense y el español cayó por 6/2 y 6/4 en 1 hora y 1 minuto de juego. 

 

Por otro lado, el equipo compuesto por Federico Chingotto y Alejandro Galán tendrá su debut en pista en la jornada del miércoles cuando enfrente a Denis Perino y Facundo Domínguez en los Dieciseisavos de Final.

 

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