La circulación de micros durante Argentina - Inglaterra

Este lunes insistentes han sido las consultas través de los distintos canales de comunicación de Infoeme.com para preguntar sobre la situación del transporte público durante el partido que este miércoles desde las 16 disputarán Argentina e Inglaterra, por la segunda semifinal de la Copa del Mundo.

Ante el traslado de la inquietud a los funcionarios pertinentes, a primera hora de la mañana de este lunes, respondieron que “por el momento” tanto los micros de transporte urbano como los que conectan con las localidades circularán según el diagrama previsto.

“No nos han pedido nada de las empresas hasta ahora” señalaron fuentes del Palacio San Martín.