Olavarría tendrá una “falsa primavera” esta semana 

Esta semana traerá un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Olavarría y gran parte del país. El ingreso de una masa de aire cálido favorecerá un importante ascenso de las temperaturas, con registros que estarán entre 3 y 5 grados por encima de los valores normales para mediados de julio.

Así lo explicó Germán Iturriza, licenciado en Comercio Internacional con foco en Agrometeorología, quien señaló que el fenómeno se extenderá principalmente entre el miércoles y el viernes, cuando una masa de aire menos fría, a la habitual para esta época del año, avance sobre el centro del país.

El especialista aclaró que este escenario no significa el fin del invierno. “Es una falsa primavera”, sostuvo, al remarcar que, una vez finalizado este episodio de temperaturas elevadas, el invierno retomará sus características habituales.

Otro de los aspectos a tener en cuenta será la humedad. Iturriza indicó que la masa de aire llegará con un importante contenido de humedad y, al encontrarse con un suelo que permanece frío por las bajas temperaturas registradas en los últimos días, podrían generarse bancos de niebla y una reducción de la visibilidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en rutas de la región, por lo que recomendó circular con precaución.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Olavarría un importante ascenso térmico. Para el miércoles 15 y el jueves 16 se esperan temperaturas máximas cercanas a los 20°C, valores inusuales para esta época del año que darán lugar a jornadas más templadas antes del regreso de las condiciones propias del invierno.