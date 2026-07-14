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 - 14 de Julio de 2026 | 17:20

Pádel en silla de ruedas: Díaz Aspiroz fue subcampeón en Roque Pérez

Lucas Díaz Aspiroz dijo presente en una nueva fecha del Circuito Nacional Paradeportes Tour y volvió a ser protagonista. Fue subcampeón.

La 3° fecha del Circuito Nacional tuvo lugar el pasado fin de semana en Roque Pérez con la organización del Municipio de Roque Pérez y de Ortopedia Bernat y Lucas Díaz Aspiroz fue uno de los deportistas que se dieron cita en “La Curva Pádel”.

 

El Tour 2026 dejó al olavarriense Díaz Aspiroz junto a Franco Herrera como subcampeones tras caer en la final ante José “Pepe” Castricini y Alfonso Wolley por 6/0 y 6/3.

 

El “Paradeportes Pádel Tour” tendrá como próximo escenario la ciudad de Resistencia entre el 15 y16 de agosto y luego habrá cita en General Roca y Neuquén en una semana de puro pádel desde el 10 al 14 de octubre. En diciembre concluirá el campeonato con el Torneo Máster.

 

Fuente: Paradeportes.com

 

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