Pádel en silla de ruedas: Díaz Aspiroz fue subcampeón en Roque Pérez

La 3° fecha del Circuito Nacional tuvo lugar el pasado fin de semana en Roque Pérez con la organización del Municipio de Roque Pérez y de Ortopedia Bernat y Lucas Díaz Aspiroz fue uno de los deportistas que se dieron cita en “La Curva Pádel”.

El Tour 2026 dejó al olavarriense Díaz Aspiroz junto a Franco Herrera como subcampeones tras caer en la final ante José “Pepe” Castricini y Alfonso Wolley por 6/0 y 6/3.

El “Paradeportes Pádel Tour” tendrá como próximo escenario la ciudad de Resistencia entre el 15 y16 de agosto y luego habrá cita en General Roca y Neuquén en una semana de puro pádel desde el 10 al 14 de octubre. En diciembre concluirá el campeonato con el Torneo Máster.

Fuente: Paradeportes.com