Liga Federal: arrancó una nueva instancia y ganó Pane

En dos escenarios hubo presencia olavarriense en lo que significó el inicio de los Octavos de Final de la tercera categoría del básquet argentino.

Presidente Derqui hizo valer su localía e inició la serie entre equipos de Metropolitana y Litoral derrotando a Olimpia de Venado Tuerto por 80 a 77.

En el elenco bonaerense, Mauricio Pane completó 34:06 minutos con 19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

Por otro lado, Ferro Carril Oeste no pudo en Santa Rosa y cayó ante All Boys por 91 a 86.

Nicolás Giménez, en el elenco piquense que está obligado a ganar el venidero fin de semana, aportó 13 puntos, 2 rebotes y 1 recupero en 20:03 minutos.