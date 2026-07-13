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Lunes 13 de Julio 2026 - 23:40hs
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Olavarría
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 - 13 de Julio de 2026 | 21:55

Liga Federal: arrancó una nueva instancia y ganó Pane

En la noche del domingo inició una nueva ronda de Play-Off en la Liga Federal y fue con presentación para dos olavarrienses y victoria sólo para uno.

En dos escenarios hubo presencia olavarriense en lo que significó el inicio de los Octavos de Final de la tercera categoría del básquet argentino.

 

Presidente Derqui hizo valer su localía e inició la serie entre equipos de Metropolitana y Litoral derrotando a Olimpia de Venado Tuerto por 80 a 77. 

 

En el elenco bonaerense, Mauricio Pane completó 34:06 minutos con 19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

 

Por otro lado, Ferro Carril Oeste no pudo en Santa Rosa y cayó ante All Boys por 91 a 86.

 

Nicolás Giménez, en el elenco piquense que está obligado a ganar el venidero fin de semana, aportó 13 puntos, 2 rebotes y 1 recupero en 20:03 minutos.

 

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