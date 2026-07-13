Newcom: hubo mucha actividad para los equipos de Olavarría

Equipos de newcom de diferentes entidades completaron sus presentaciones en diferentes competencias.

Las competencias iniciaron con la continuidad de la “Copa Ciudad de Olavarría” que tuvo acción para las tres categorías.

En la categoría +50, Los Lobitos de Pueblo Nuevo se consagraron campeones invictos al derrotar a Los Cardales de La Madrid en el definitorio duelo y en +60, Lobos y Lobizones llegaron a la Final y terminó siendo festejo para Lobizones. El tercer puesto fue para Libertas.

Por último, en Azul el título fue para Libertas +60 que jugó tres partidos y se impuso en su totalidad.