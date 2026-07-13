Veteranos: San Martín fue campeón en San Luis

San Martín festejó en San Luis y logró la clasificación a la competencia que reúne a todos los equipos campeones del país y tendrá lugar en Tandil.

En tierra puntana, el “León Serrano” jugó 4 partidos logrando tres victorias y un empate, con 10 goles a favor y ninguno en contra para asegurar su presencia en el certamen que reunirá a los mejores equipos del país.

El equipo estuvo compuesto por Pedro Arias, Martín Talledo, Sergio Blanco, Román Manteiga, Sergio Brau, Gerardo Urrutia, Miguel Khun, Miguel Valencia, Miguel Canozo, José Meira, Lucas Sosa, Fernando Recci, Aníbal Romero, Jesús Loidi, Guillermo Meira, Guillermo Rubio, Oscar Merlo, Juan Gómez y Gastón Sachi bajo la dirección técnica de Favio Sierra.