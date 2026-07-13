Rechazo de los jubilados a las nuevas disposiciones del PAMI con los médicos de cabecera

La reasignación de pacientes que venían siendo atendidos hasta desde hace unos 20 años por sus médicos de cabecera y deficiencias en el funcionamiento de la oficina local del PAMI dieron lugar este lunes a reiteradas quejas de los afiliados en la sede local ubicada en la calle Dorrego al 2600.

Los cambios fueron reconocidos y denunciados el pasado viernes por la doctora Silvia de la Torre, quien expuso que la situación afecta a varios colegas y cientos de afiliados. “Los pacientes están muy angustiados, no los pueden mover como piezas de ajedrez” dijo.

“Mensajes desesperantes, audios de un montón de gente que ya no me tenía más como médica de cabecera, que no se cambiaron por voluntad propia. Entonces imprimimos los padrones y ahí vimos que a mí me faltan 109 pacientes, a otros colegas 200, a otros el 20%, somos un montón” planteó.

Este medio tuvo acceso luego del comienzo de la semana hábil con fuentes involucradas el caso y coincidieron en revelar el malestar de los afiliados al enterarse de que habían sido cambiados sus médicos cabecera, con quienes llevaban hasta 25 años.

“Esta es una decisión recontra arbitraria, tomada a nivel local, que no tiene nada que ver con el Gobierno nacional. Fue tomada por Lascano (Guillermo, titular del PAMI) para favorecer a médicos ligados a su partido político” mencionaron fuentes irreprochables.

“Se los nota muy enojados” dijo un testigo, mientras puertas para adentro sospechan que “aunque ellos argumentan que es por el cobro de plus, extraoficialmente se dice que es para hacer favores a médicos que no tenían cápita y que tendrían favoritismo por este gobierno”.

En el mismo tenor, acotaron que la atención al público está severamente alterada e individualizaron dos motivos: por un lado, el cambio de sectores o de ciudad a trabajadores que se desempeñaban en el mostrador y a futuro otros 5 empleados que firmaron su retiro voluntario por desavenencias con el mismo Lascano.

“El hostigamiento psicológico de Lascano no se puede soportar, para acomodar a los que él cree que es su gente. No acepta que nadie opine sobre sus decisiones, sobre todo aquella gente que tiene muchos años en el PAMI y conoce el funcionamiento con la palma de su mano” dijeron desde las entrañas de la oficina local.