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Olavarría
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 - 13 de Julio de 2026 | 17:52

Ferro se refuerza para el segundo semestre

Ramón Galotti y Luciano Ramón Sánchez se transformaron en las primeras confirmaciones de Ferro para el segundo semestre.

Ferro Carril Sud anunció sus primeros refuerzos para la doble competencia del segundo semestre del año y se trata de dos jugadores con pasado en la entidad.

El “Carbonero” anunció los regresos de Ramón Galotti y Luciano Ramón Sánchez, quienes se incorporarán al plantel dirigido por Rubén Istillarte para afrontar el Torneo Regional Amateur y el campeonato de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Galotti y Sánchez regresan a Ferro con el objetivo de aportar su potencia y capacidad ofensiva al equipo que conduce Rubén “Lolo” Istillarte.

 

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