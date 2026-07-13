Ferro se refuerza para el segundo semestre

Ferro Carril Sud anunció sus primeros refuerzos para la doble competencia del segundo semestre del año y se trata de dos jugadores con pasado en la entidad.

El “Carbonero” anunció los regresos de Ramón Galotti y Luciano Ramón Sánchez, quienes se incorporarán al plantel dirigido por Rubén Istillarte para afrontar el Torneo Regional Amateur y el campeonato de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Galotti y Sánchez regresan a Ferro con el objetivo de aportar su potencia y capacidad ofensiva al equipo que conduce Rubén “Lolo” Istillarte.