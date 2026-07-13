Investigan ataque de un trabajador del Hospital a un paciente internado

Un trabajador de limpieza del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” quedó acusado de lesiones leves luego de protagonizar un hecho con un paciente internado en ese centro de salud.

De acuerdo a la información policial, la denuncia fue radicada por un hombre de 51 años, quien relató que el sábado por la mañana, alrededor de las 7:30, el empleado de limpieza ingresó a la habitación y arrojó agua caliente “de modo adrede” al hombre internado (45), lo cual le provocó quemaduras de tipo A y tipo AB en rostro, cuello y miembro superior derecho.

El caso fue tomado por la el Gabinete Operativo de la Comisaría Primera, el cual pudo determinar la autoría del hecho por parte del trabajador de 49 años señalado por el denunciante, y lo notificó de la formación de la causa en su contra mientras continúa el proceso en libertad.

Interviene la UFI 7 a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

Por estas horas se intenta determinar el motivo del ataque. Investigan si está vinculado a una situación personal entre las partes o si tiene que ver con las diversas estafas que el masculino internado concretó en comercios de la ciudad, de las cuales el atacante podría haber sido víctima.