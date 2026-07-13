Argentina-Inglaterra: en las redes, las menciones a Malvinas se multiplicaron

Un informe de la consultora “Reputación Digital” analizó 417.352 mensajes publicados en las redes sociales entre el 1 y el 13 de julio en torno a los partidos de Argentina en el campeonato mundial de fútbol.

El estudio se hizo para comprender cómo evolucionan las emociones y los temas sobre los que gira la conversación pública, especialmente antes de uno de los encuentros más significativos, como es el que disputará Argentina con Inglaterra el miércoles 15.

Entre las cuestiones que la consultora destaca en su análisis de los datos observados se encuentra que:

* Inglaterra pasó de aparecer en el 2% al 31% de las conversaciones apenas se confirmó el cruce de semifinales.

* Las menciones a Malvinas se multiplicaron por diez en apenas 72 horas, convirtiéndose en uno de los principales ejes de la conversación previa al partido.

* La conversación sobre Malvinas está marcada principalmente por la memoria, el recuerdo y la expectativa, más que por la confrontación.

* La confianza es la emoción menos presente: apenas 1 de cada 100 mensajes expresa seguridad en una victoria argentina, reflejando el nerviosismo con el que se vive la previa.

* El análisis también muestra cómo el cruce entre fútbol y política vuelve a instalarse en las redes a partir de la figura del presidente Javier Milei y sus declaraciones sobre Margaret Thatcher.