Edicto judicial: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº1

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a Sucesores de MATILDE VIGNALIK y KLESLO-y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado "FARINA AGUSTINA ELIZABETH C/ SUCESORES DE KLESLO VAVRIN MARTA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Expte OL-3531-2025 situado en la calle Lamadrid N° 2247 de Olavarría, designado catastralmente como CIR. 1, SEC. B, MZA. 66, PARC. 9a, PARTIDA 7663. MATRICULA 54071 (078)- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría, 17 de junio de 2026. Castelucci Florencia, Secretario.