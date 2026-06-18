Edicto judicial: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº1 | Infoeme
Jueves 18 de Junio 2026 - 17:38hs
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Olavarría
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 - 18 de Junio de 2026 | 16:37

Edicto judicial: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº1

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a Sucesores de MATILDE VIGNALIK y KLESLO-y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado "FARINA AGUSTINA ELIZABETH C/ SUCESORES DE KLESLO VAVRIN MARTA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Expte OL-3531-2025 situado en la calle Lamadrid N° 2247 de Olavarría, designado catastralmente como CIR. 1, SEC. B, MZA. 66, PARC. 9a, PARTIDA 7663. MATRICULA 54071 (078)- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría, 17 de junio de 2026. Castelucci Florencia, Secretario.

 

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