El grupo Pelucas Solidarias reúne fondos para seguir con su tarea

El grupo de mujeres que confecciona pelucas para destinarlas a personas que atraviesan por tratamientos oncológicos realizó recientemente una capacitación en la ciudad de Bahía Blanca.

Allí aprendieron nuevas técnicas para el armado de las pelucas con materiales diferentes a los que vienen utilizando. Convencidas de que podrán implementar estas novedades en su tarea, deben adquirir nuevos materiales y maquinaria para poder concretarlo.

Por eso, desde el espacio convocan a la comunidad a colaborar con la compra de un bono contribución cuyo costo es de 3 mil pesos. Ese bono otorga la posibilidad de ganar alguno de los más de veinte premios que fueron donados por la comunidad.

De acuerdo a lo que contaron a Verte, con la nueva técnica las pelucas quedarán más livianas. “Necesitamos cambiar todos los materiales que veníamos trabajando y además tenemos que comprar máquinas de implante”, precisaron.

También deben comprar silicona especial para ortopedia que debe ser hipoalergénica y necesitan puntilla de encaje elastizada y micro tul para la parte inyectada.

La sede está ubicada en la Terminal, en el sector ventanillas, entre la empresa Unión Platense y el patio de comidas. Están allí los lunes de 17:30 a 19 y los sábados de 15 a 17.

Para aquellos que quieran colaborar, deben escribir al teléfono: 2281-653630. El alias para transferir: pelucas.bono1