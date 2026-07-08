Todo listo para “La Vuelta de los Caballeros de la Vieja Escuela”

Amantes de los vehículos históricos y la aventura recorrerán más de 160 kilómetros por caminos rurales en una nueva Travesía Saladillo-Olavarría.

Del viernes al domingo se desarrollará “La Vuelta de los Caballeros de la Vieja Escuela”, una travesía que unirá Saladillo y Olavarría a través de caminos rurales contabilizando 167 kilómetros de aventura.

La propuesta reunirá a pilotos, coleccionistas y aficionados de ambas ciudades, en una experiencia que combinará historia, amistad y el amor por las máquinas de otras épocas.

La largada está prevista para el viernes 10 de julio a las 8:00 horas desde el taller de Hernán Lissalde, en Saladillo. Los participantes recorrerán 167 kilómetros de caminos de tierra hasta llegar al mediodía a la Estación Miñana, donde serán recibidos por motociclistas y amigos de Olavarría con un almuerzo informal y un espacio de encuentro.

Por su parte el sábado la actividad comenzará a las 10:00 hs. con una visita al Auto Moto Club Olavarría, que incluirá una recorrida por las instalaciones, la entrega de una placa conmemorativa y vueltas de exhibición en el autódromo y luego, en horario vespertino, la caravana llegará al Museo Hermanos Emiliozzi para una exposición estática de autos y motos y una nueva entrega de reconocimientos.

El cierre de la travesía será el domingo durante la mañana no sin antes haber compartido dos cenas donde no faltarán las anécdotas. A las 9:30 hs. se cargarán las motos en los tráileres para emprender el regreso conjunto hacia Saladillo y realizar la desconcentración final.

Entre los participantes confirmados para la travesía figuran Aixa Franke (Baquet), Mer Crespo con una Honda NX 1989, Pablo Laffaye, Hernán Lissalde, Martín Ippolito, el binomio Marocchi-Bauser con una Coupé TC y Alejandro Lambiasi, entre otros.

La iniciativa busca recuperar el espíritu de las antiguas travesías, priorizando el compañerismo y la pasión por los fierros clásicos por encima de la competencia, en una propuesta que promete convertirse en una verdadera celebración de la historia del automovilismo y el motociclismo regional.