Torneo Federal A: gol de Battigelli y clasificación “Tricolor”

La tercera categoría del fútbol argentino completó la anteúltima fecha de la Fase Regular y Villa Mitre logró asegurar su presencia en la ronda por el ascenso con un gol olavarriense.

El “Tricolor” derrotó 3 a 0 a Guillermo Brown en El Fortín en lo que fue la mejor producción colectiva de uno de los representantes de Bahía Blanca y significó su 8° partido invicto.

Uno de los goles de Villa Mitre fue obra de Carlos Battigelli a los 50´ tras un tiro libre de Mujica y significó el primer festejo del volante en la entidad.

Además, dentro de la Zona D, Olimpo venció 1 a 0 a Germinal de Rawson en condición de visitante. El “aurinegro” que presentó un equipo alternativo, contó con la presencia de Agustín Osinaga entre los titulares.

Círculo Deportivo, por su parte, goleó 3 a 1 a Sol de Mayo en Nicanor Otamendi con Simón Buscaglia como titular en el “Papero”.