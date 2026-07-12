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Domingo 12 de Julio 2026 - 23:13hs
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 - 12 de Julio de 2026 | 22:03

Torneo Federal A: gol de Battigelli y clasificación “Tricolor”

Villa Mitre logró, este domingo, la clasificación al Nonagonal del Torneo Federal A. Carlos Battigelli logró su primer gol en el elenco bahiense.

Fotos: La Nueva

La tercera categoría del fútbol argentino completó la anteúltima fecha de la Fase Regular y Villa Mitre logró asegurar su presencia en la ronda por el ascenso con un gol olavarriense.

 

El “Tricolor” derrotó 3 a 0 a Guillermo Brown en El Fortín en lo que fue la mejor producción colectiva de uno de los representantes de Bahía Blanca y significó su 8° partido invicto.

 

Uno de los goles de Villa Mitre fue obra de Carlos Battigelli a los 50´ tras un tiro libre de Mujica y significó el primer festejo del volante en la entidad.

 

 

Además, dentro de la Zona D, Olimpo venció 1 a 0 a Germinal de Rawson en condición de visitante. El “aurinegro” que presentó un equipo alternativo, contó con la presencia de Agustín Osinaga entre los titulares.

 

Círculo Deportivo, por su parte, goleó 3 a 1 a Sol de Mayo en Nicanor Otamendi con Simón Buscaglia como titular en el “Papero”.

 

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