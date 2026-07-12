Miles de olavarrienses salieron a festejar el triunfo de la Selección

Ganó la selección argentina y el centro de la Ciudad de nuevo fue una gran fiesta. La Albiceleste venció anoche a Suiza 3 a 1 en el alargue y se metió por tercera vez en los últimos cuatro mundiales en la semifinales de la Copa del Mundo.

El rival de la Argentina por el boleto a la final será nada menos que Inglaterra que le ganó en la prórroga 2 a 1 a Noruega.

Miles de olavarriense salieron a las calles en los primeros minutos del domingo para celebrar la clasificación y una multitud desató el festejo más grande en pleno centro frente al Palacio San Martín.