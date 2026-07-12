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Domingo 12 de Julio 2026 - 3:29hs
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 - 12 de Julio de 2026 | 03:13

Miles de olavarrienses salieron a festejar el triunfo de la Selección

Las calles de la Ciudad de nuevo estuvieron de fiesta en la madrugada del domingo. El epicentro de los festejos, como siempre, fue el Paseo Mendía en pleno centro.

Ganó la selección argentina y el centro de la Ciudad de nuevo fue una gran fiesta. La Albiceleste venció anoche a Suiza 3 a 1 en el alargue y se metió por tercera vez en los últimos cuatro mundiales en la semifinales de la Copa del Mundo.

El rival de la Argentina por el boleto a la final será nada menos que Inglaterra que le ganó en la prórroga 2 a 1 a Noruega.

Miles de olavarriense salieron a las calles en los primeros minutos del domingo para celebrar la clasificación y una multitud desató el festejo más grande en pleno centro frente al Palacio San Martín.

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