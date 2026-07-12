Dos autos chocaron contra caballos sueltos en el Camino de los Peregrinos

Durante las primeras horas de este domingo se produjo un fuerte accidente de tránsito sobre el Camino de los Peregrinos, donde dos vehículos colisionaron contra caballos que se encontraban sueltos sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con las primeras informaciones, un Peugeot 206 y un Volkswagen Gol, que circulaban en la misma dirección, impactaron de manera sucesiva contra dos equinos que estaban sobre la calzada. Como consecuencia del violento choque, ambos vehículos finalizaron su recorrido en la cuneta.

Los dos caballos murieron en el lugar producto del impacto.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes asistieron en las tareas de emergencia y ordenaron el tránsito.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Peugeot 206 fue trasladado al Hospital Municipal para su evaluación médica.